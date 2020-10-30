İzmir'de yaşanan depremle ilgili uzmanlardan ilk yorum

İzmir'de meydana gelen ve İstanbul dahil çevre illerden de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra uzmanlardan ilk yorumlar gelmeye başladı. Uzmanlar, yaşanan depremin ardından şiddetli artçıların olabileceğini belirtti.

İzmir'de meydana gelen ve İstanbul dahil birçok ilden hissedilen depremle ilgili uzmanlardan art arda yorumlar gelmeye başladı. İşte konunun uzmanlarından depremle ilgili uyarı niteliğindeki önemli açıklamalar...

Prof. Dr. Okan Tüysüz:

Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955'te bölgede biraz doğusunda 6.8'lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır" dedi.

Tüysüz, "Ege bölgesi sık faylardan oluşur. Deniz içinde varlığı bilinen faylar var. Birkaç saat sonra ne tür bir fay tarafından oluştuğu belli olur.

Prof. Dr. Süleyman Pampal:

Sevindirici yanı büyük deprem sıklığı azdır bu fayda. 6.6 ile 7 arasında 10-15 kat fark var. 6.6 yine de ülkemizde yıkıcı etkiye sahiptir. Depremin ivmesi üst merkezden itibaren uzaklaştıkça azalır. Depremin denizde olması bir şanstır, yıkıcı etkisini de azaltır. Derin bir deprem geniş bir alanda hissedilir.

9 Eylül Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Hasan Özbilir:

Biraz daha Seferihisar taraflarında sıkıntılar olabilir Urla'ya kadar. Deprem tsunami tehlikesi de yaşatmaz diye düşünüyorum. Sisam Adası daha çok zarar görmüş olabilir.

Kaynak: gzt.com