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İzmir'deki depremde can kaybı 98'e yükseldi

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD, can kaybının 98'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

İzmir'deki depremde can kaybı 98'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 01.50 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1401 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 98 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

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