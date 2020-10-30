İzmir'de deprem sonrası Sığacık'ta denizin suyu çekildi

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem sonrası korkutan görüntüler gelmeye başladı.
Deprem sonrası İzmir Seferihisar Sığacık'ta denizin suyu çekildi.Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 16:13
Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken deprem anı ve sonrasına ait görüntüler gelmeye devam ediyor. Deprem sonrası İzmir Seferihisar Sığacık'ta denizin suyu çekildi
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem sonrası korkutan görüntüler gelmeye başladı.
Deprem sonrası İzmir Seferihisar Sığacık'ta denizin suyu çekildi.Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 16:13