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İzmir'de deprem sonrası Sığacık'ta denizin suyu çekildi

Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken deprem anı ve sonrasına ait görüntüler gelmeye devam ediyor. Deprem sonrası İzmir Seferihisar Sığacık'ta denizin suyu çekildi

İzmir'de deprem sonrası Sığacık'ta denizin suyu çekildi

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem sonrası korkutan görüntüler gelmeye başladı.

Deprem sonrası İzmir Seferihisar Sığacık'ta denizin suyu çekildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 16:13
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