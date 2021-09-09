J-SİHA ve Hava Kuvvetleri iş başında: 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında İl Jandarma Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birlikleri tarafından J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.

Eren-14 Operasyonlarında; Hakkari Kavaklı Köyü kırsalında İl Jandarma K ve MİT Başkanlığınca yapılan istihbari çalışmalarla JÖH ve Jandarma Komando Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle icra edilen operasyonda

terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 9, 2021

Operasyonda 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.