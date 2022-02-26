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Jandarma Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakaladı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

Güncel 26.02.2022, 11:17
Jandarma Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede bulunan Fas, Cezayir, Libya ve Afganistan uyruklu 9 göçmenin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

#Kırklareli #Düzensiz Göçmen
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