Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi İstanbul'a geldi

İstanbul Havalimanı'ndan aktarma yapan ekip, Adana'ya hareket etti. Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi, Adana'ya ulaştıktan sonra deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İnsani perspektif ve Türkiye ile dostane ilişkiler dikkate alınarak Japonya, acil insani yardım sağlama kararı almıştır." ifadeleri kullanılmıştı.