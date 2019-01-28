JCAG tarafından katledilen Başkonsolos Kemal Arıkan için taziye

ABD'de şehit edilen Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir ile Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan anıldı.

Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları veya Ermeni Soykırımı için Adalet Komandoları (ESAK) (İngilizce: Justice Commandos of the Armenian Genocide (JCAG) tarafından ABD Los Angeles'ta öldürülen Başkonsolos Kemal Arıkan için Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı yayınlandı.

Mesajda, "JCAG mensubu Ermeni teröristlerce Los Angeles’ta 28 Ocak 1982 tarihinde şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı saygı ve rahmetle anıyoruz. " denildi.

1968 yılında faaliyete geçen T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu, 2005 Mayıs ayından bu yana 6300 Wilshire Bulvarı üzerindeki mevcut adresinde hizmet vermektedir. 27 Ocak 1973 tarihinde Santa Barbara’da uğradıkları suikast sonucu hayatını kaybeden Başkonsolos Mehmet Baydar ve Muavin Konsolos Bahadır Demir, Ermeni terörüne kurban giden ilk şehitlerimiz olmuştur. Başkonsolosluğumuzun verdiği üçüncü şehit ise 28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles’ta yine Ermeni teröristler tarafından öldürülen Başkonsolos Kemal Arıkan’dır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2019, 13:12