Joe Biden'dan Erdoğan açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle ilgili "Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.
Güncel 14.06.2021, 22:50 14.06.2021, 22:55
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Biden, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.
Kaynak: AA
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