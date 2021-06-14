Joe Biden'dan Erdoğan açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Biden, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.