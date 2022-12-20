Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı: 4 yaralı

Kabataş'tan Karaköy yönüne giden tramvay, raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 4 yolcu hafif yaralanırken, tramvayın bazı kapı ve pencerelerin camları kırıldı.

Kaza nedeniyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan 4 yolcuya kaza yerinde 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu.

Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.

- Seferler aksadı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan ilk açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, aksayan seferlerin Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.