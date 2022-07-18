Kabine toplanıyor: KYK borcu faizleri silinecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Milyonlarca gencin gözü kulağı KYK kredi borçlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarını 2022-2023 akademik yılı güz dönemine yetişecek şekilde tamamladı. Peki, KYK kredi borcu faizleri tamamen silinecek mi ya da bir yapılandırma mı olacak?

Detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşmasıyla netlik kazanacak.

Tahıl krizinin çözümü için yürütülen diplomatik temaslar ele alınacak

Toplantıda enflasyonla mücadele konusu da ele alınacak. Yatırım, istihdam ve ihracatı artıracak yeni adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Dış politika da Kabine'nin önemli gündem maddelere arasında. Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için yürütülen diplomatik temaslar değerlendirilecek. Bu konuda izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

Kabine Toplantısı’nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili son durum değerlendirmesi de yapılacak.