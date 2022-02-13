Kaçak sigaraları eski okul binasında saklanmışlar

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, Ticaret Bakanlığı bünyesinde geçen ay kurulan "Tütün Özel Ekibi" koordinasyonunda, Torbalı ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, takibe alınan bir minibüste arama yapıldı. Aramada, koliler içerisinde sigara ve makaron bulundu.

Operasyon kapsamında kaçakçılar tarafından depo olarak kullanıldığı belirlenen, Torbalı ilçesindeki eski bir özel okulun spor salonuna da baskın düzenlendi. Operasyonda toplam 1 milyon 472 bin kaçak sigara ile 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.

Şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük muhafaza ekiplerince sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 472 bin kaçak sigara ile 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildiğini bildirmişti.