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Kaçak sığınmacılar kaza geçirdi: 1 ölü 41 yaralı

Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi yakınlarında yurda yasa dışı yollarla giren sığınmacıları taşıyan minibüs şarampole devrildi.

Kaçak sığınmacılar kaza geçirdi: 1 ölü 41 yaralı

Van'da sığınmacıları taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi yakınlarında yurda yasa dışı yollarla giren sığınmacıları taşıyan minibüs şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 42 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince ambulanslara taşınarak Erciş, Muradiye ve Van'daki hastanelere kaldırıldı. 

Yaralılardan biri Muradiye'deki hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020, 15:36
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