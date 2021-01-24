Kaçırılan Türk gemisiyle ilgili yeni gelişme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da tekne personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz.

Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız.

TÜRKİYE'NİN LİBREVİL BÜYÜKELÇİSİ KONUŞTU

Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi, "Gemimizin Port-Gentil Limanı'na demirlemesini bekliyoruz. Botlarla gemiye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE MÜRETTEBATIN BULUNMASI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLATTI

Türkiye, Nijerya açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğrayan Türk gemisinden kaçırılan mürettebatın kurtarılması için bölgedeki tüm büyükelçilikleri kanalıyla seferber oldu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geminin 4. Kaptanı Furkan Yaren ile telefonda görüşerek olayla ve gemideki durumla ilgili bilgi aldı.

Çavuşoğlu, geminin ait olduğu şirketin işletmecisi Osman Levent Karsan'la da telefonda görüşerek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti, kaçırılan mürettebatın bir an evvel kurtarılması ve evlerine güvenle dönebilmeleri için gerekenlerin yapılacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak, öldürülen mürettebat için başsağlığı diledi ve gemi limana yanaştığında cenazenin Azerbaycan’a nakli için çalışmaların derhal başlayacağını aktardı.

Kaynaklar, Türkiye'nin başta Abuja olmak üzere Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri kaçırılan mürettebatın kurtarılması için seferber olduğunu da kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN GEMİNİN KAPTANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon’a doğru hareket ettiği bilgisini alan Başkan Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 12:52