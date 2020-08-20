Kadıköy'de kadını gözaltına alan polisler görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Kadıköy'de dün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan bir kadına polis müdahale etti. Kadının gözaltına alınması sırasında gerginlik çıktı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesinde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan Sağlık İçin Hepimiz İçin koronavirüs denetlemeleri sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur.

Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. " denildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 11:43