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Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi iptal edildi

İDO'nun internet sayfasından yapılan duyuruya göre, İDO'nun Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi iptal edildi.

Güncel 22.09.2022, 11:41
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) saat 12.00'de yapılması planlanan Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İDO'nun internet sayfasından yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bandırma saat 12.00 seferinin iptal edildiği bildirildi.

#KadıköyYenikapıBandırma #sefer
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