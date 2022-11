"Kadınıyla, erkeğiyle her vatandaşımızın ülkemize katacağı çok değerler var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Müzesi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında yaptığı konuşmada, Gaziantep'te çok farklı güzelliklerle bir arada olduklarını belirtti.

Havalimanından şehre gelene kadar vatandaşların çok farklı noktalarda kendilerine ilgi gösterdiğini ifade eden Erdoğan, kadın kooperatiflerinin bütün eserlerini sergilemek suretiyle ikramlarda bulunduğunu söyledi.

Açılışını yaptıklarını Gaziray ile Gaziantep'in çok önemli bir esere sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maliyeti 10 milyar lirayı buldu. Bu eserle yollar, ıraklar artık yakın oldu. TÜVASAŞ'tan bütün vagon ve lokomotiflerini temin etmek suretiyle yerli bir imkana da sahip olacak. TÜVASAŞ Sakarya'da üretim yapan yerli sanayimizin, vagon sanayinde önemli bir merkezi. Bir merkezimiz de Eskişehir'de var. Şu anda TÜVASAŞ ile bu adım atılacak. Böylece Gaziantep bu eserinin vagonlarını yurt dışından filan değil, Sakarya'dan temin etmiş olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kendi bileği ve yüreğiyle kurtaran bir şehir olduğunu dile getirdi.

Programı gerçekleştirdikleri müzenin açılışında bulunduğunu ve buranın iftihar ettiği bir müze olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anadolu'da bu tür müzelere rastlamıyoruz. Bir de mozaiğimiz var, Zeugma Müzesi. Onun açılışını da bizzat yapmıştım. O da ayrı bir zenginliğe, güzelliğe sahip bir yer. Organize Sanayi'de bugün açılışını yaptığımız 70 yeni fabrika var. Daha önce 300 fabrikayı açmıştık. Sağ olsun o zaman, ana muhalefetin başı 'Nerede bu?' demişti. Ben de davet etmiştim. 'Şöyle bir Gaziantep'e teşrif ederseniz, 300 tane fabrikanın da nerede olduğunu, oradaki organize sanayinin başındaki Cengiz Bey size gösterirler, gezdirirler' demiştim. Geldi ama buraları herhalde göremedi mi bilmiyorum? Pek de mutlu olmadı belki, bilemiyorum."

"Gaziantep'in ihracatı

Erdoğan, Gaziantep'te başı çeken sanayi ve ticaret odası, borsa ve meclis başkanlarıyla bir toplantı yaptıklarını dile getirdi.

Yetkililerin bugün itibarıyla 10 milyar doları bulan ihracat rakamını 11 milyar dolara yükselttiğini anlatan Erdoğan, "Daha da büyük bir hedefleri var. Ayda 1 milyar dolar hedefini kendilerini vermiş, 'Gaziantep'e bu yakışır' demiştik. Onlar da bunu kendilerine hedef olarak belirlediler. Ayda 1 milyar dolarla yılda 12 milyar doları yakalamak suretiyle Gaziantep Ankara'yı geçmiş durumda. Daha da ileri bir konuma ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in gönül coğrafyasında özellikle zalim yönetimlerden terör örgütüne kadar envai çeşit sıkıntıları yaşadığını aktardı. Gaziantep'in şimdi huzurun, güvenin, istikrarın ve bunun sonucu refahın sembolü bir şehir konumunda olduğunu ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda tabii iki üniversitesi var. Liseleriyle farklı bir konumda. Yıllardır mazlumları ve mağdurları kucaklayan, sırtlandığı büyük yüke rağmen Gaziantep'in verdiği insanlık derslerinin tarifi mümkün değildir. Böyle de bir şehrimiz ve gazi sıfatına dört dörtlük layık olmuş bir şehrimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Hanım'ın da sembolleri arasında olduğu bu tablo gerçekten bizleri de iftihar edeceğimiz bir noktaya doğru taşıyor. Kadın hareketi noktasında da Fatma Hanım da tabii buradaki başarısıyla kadınlarımıza, özellikle bir örnek teşkil etmesi bakımından başarılı. Nazar değmesin diyoruz. İnşallah başarılarına devam etsin."

Erdoğan, 20 yıldır ülkede kadınların tamamını, ailelerinin temel direkleri, çocuklarının ebedi öğretmenleri olmalarının yanı sıra hayatın her alanında hak ettikleri yere çıkarmak isterken ilhamı bu ortamlardan aldıklarını vurguladı.

Türkiye'de Anayasa'dan yasalara kadar hukuki zeminde yaptıkları reformlarla, eğitimden istihdama her alanda verdikleri desteklerle kadınları güçlendirirken aslında ülkenin potansiyelini de büyüttüklerini söyleyen Erdoğan, "Kadınıyla, erkeğiyle her vatandaşımızın ülkemize katacağı çok değerler var. Aramızda şu an kadın rektörlerimiz var. Yeni yeni kadın rektör adaylarımız söz konusu. Bütün bunlarla üniversitelerimizdeki değişim, dönüşüm de ayrı bir zenginlik bu sürece katıyor." diye konuştu.

Anayasa değişikliği teklifi hazırlığı

Aile konusunda bir adım attıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yasal düzenleme ile muhalefetin önümüze geldiği bir dönemde biz bu yasal düzenlemeyi samimi bulmadığımız için gelin bu işi anayasal bir düzenlemeye taşıyalım ve olayı da sadece başörtüsü olayı olmaktan çıkartarak hem onu sağlama alalım ama bir de bunun yanında aile konusunu da anayasal zemine oturtmak suretiyle ailede herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyecek şekilde aile kavramını buraya yerleştirelim dedik. Bundan herhalde endişe etmiş muhalefet. 'Sayın başkan aile kavramı ile ne demek istiyor' falan demişler. Adalet Bakanımız ve yanında giden arkadaşlarımız, 'Burada endişe edilecek, korkulacak, herhangi bir şey yok' demişler. Güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Burada yapılması gereken de bu. Güçlü aileler oluşturalım ki güçlü millet olduğumuz ortaya çıksın. Bundan endişe etmeye gerek yok. Zayıf aile tipleri güçlü milleti zayıflatır. Biz buna fırsat vermek istemiyoruz. Onun için bu çalışmayı gelin beraber sizler bize ne katkıda bulunacaksınız ona göre biz bu katkılardan istifade etmek isteriz. Biz sabırla işin üzerine gidelim. Plan Bütçe müzakereleri bitirdikten sonra...

Kadın ile erkek arasındaki tüm çizgiler ortadan kaldırıldığında kadının kendine ve insanlığa kattığı zenginlikleri devam ettirmek nasıl mümkün olacak? Bunu halletmemiz lazım. Bu hakikatlerden hareketle kadını hayatın her alanında desteklerken aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup, geliştirecek bir politika takip etmenin kararlılığı içerisindeyiz. Teklifini vermeye hazırlandığımız son Anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne set çekmiş olacağız. Bu konuyla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız kadın kollarıyla kararlı bir şekilde sürdürüyorlar. İnşallah Türkiye yüzyılını da kadınlarımızla inşa edeceğiz."

Erdoğan, Gaziantepli kadınların başarı öykülerini dinledi

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Antarktika'ya 2017'de başlatılan ilk seferden bugüne elde edilen başarıları ve 2023'te yapılacak 7. sefere ilişkin bilgileri paylaştı.

İş insanı Türkan Jülide Konukoğlu ise Gaziantep'e özgü kutnu kumaşının yeniden keşfine ilişkin yaptığı çalışmaları ve Kutnia markasıyla 68 ülkede yaptığı faaliyetleri anlattı.

Erdoğan, 2023'te yapılacak 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne ilişkin, "Galiba bu yeni gidişinize Özlem Zengin katılacak. Benden geçenlerde izin aldı, 'Gidebilir miyim?' dedi. Dedim 'Ne demek. Hayırlısı.' Gerçi o zaman daha Grup Başkanvekili olmamıştı." dedi.

Geminin çalışmalarının normalde 30 gün sürdüğünü ancak 7 günün Antarktika istasyonlarını ziyaret ve Türkiye temsili için yeterli olacağının belirtilmesi üzerine Erdoğan, "Hayırlısı." yanıtını verdi.

Gaziantep'te faaliyet gösteren Şölen Çikolata'nın CEO'su Elif Çoban da 33 yılık firmalarının dünyaya ihracat yaptığını belirterek, yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Şiir dinletisi sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Milli Yüzücü Sevilay Öztürk için "Bu var ya, bu felaket. Bu neler yapıyor, neler. Bizim yapamadığımızı bu balıktan aldığı ilhamla yapıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Feyza Aksungur, 2011 yılında vefat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'a Allah'tan rahmet dileyerek, ilahi okudu.

Program, şair Erdem Bayazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" isimli şiirinin dinletisiyle devam etti.