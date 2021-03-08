Emine Erdoğan: Kadınlar her incindiğinde, insanlık inciniyor

Emine Erdoğan, Kadınlar Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında "Kadınlar her incindiğinde, insanlık inciniyor. Kadınlar her incindiğinde, insanlık inciniyor dedi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Kadınlar her incindiğinde, insanlık inciniyor. Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni farkındalıklara vesile olması dileğiyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

AA

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 12:40