Kadir Şeker'den ilk açıklama: Yine olsa yine yaparım

Konya'da sevgilisi tarafından darp edilen genç kadını kurtarmak isterken, kadının sevgilisi Özgür Duran ile kavga edip, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Dün görülen duruşmada Kadir Şeker'e verilen 12.5 yıl hapis cezası sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Son dakika haberine göre Kadir Şeker'in, verilen hapis cezası kararından sonra avukatına yaptığı açıklamada "Yine olsa, yine yaparım. Ben haksızlığa tahammül edemem. Kadın ya da erkek önemli değil' dedi" dediği öğrenildi.