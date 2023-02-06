banner39

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4, Gaziantep Nurdağı'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de saat 04.26'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Güncel 06.02.2023, 04:57 06.02.2023, 05:23
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4, Gaziantep Nurdağı'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde deprem

Öte yandan AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

Kaynak: AA
#Kahramanmaraş #pazacık #deprem
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?