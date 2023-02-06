Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4, Gaziantep Nurdağı'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de saat 04.26'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Güncel 06.02.2023, 04:57 06.02.2023, 05:23
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.
7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde deprem
Öte yandan AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.
Kaynak: AA
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