Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güncel 27.07.2022, 19:18
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18:38'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınları olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 3,64 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Dün de aynı ilçede saat 09.11'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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