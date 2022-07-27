Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18:38'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınları olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 3,64 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Dün de aynı ilçede saat 09.11'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.