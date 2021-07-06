Kahve Dünyası iddiaları yalanladı: Başörtülü çalışanımız var

Burger King ve Kahve Dünyası ile gerçekleştirdiği iş görüşmelerinde başörtülü olduğu için işe alınmadığını öne süren bir kadının iddilarına haber sitelerinde yer verilmişti. İddiaya göre Ümraniye'de bulunan Canpark AVM'deki Kahve Dünyası şubesi, başörtülü kadına başını açıp açamayacağını sordu. Öte yandan Üsküdar'da bulunan Burger King şubesi ise kadının başörtüsü taksa bile üzerine uzun bir şey giyemeyeceğini söyledi.

Kahve Dünyası, bugün sosyal medyaya yansıyan iddialarla ilgili açıklama yaparak birçok şubelerinde başörtülü çalışanları olduğunu bildirdi. Kahve Dünyası'nın basın açıklaması şöyle:

Değerli Basın Mensubu,

Dün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve bugün ise “Başörtülüye iş yok” başlığıyla basına yansıyan iddialar nedeniyle sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kahve Dünyası olarak her türlü düşünce ve inanışa eşit mesafede duruyor, herkese eşit yaklaşımı birincil ödevimiz olarak konumluyoruz. Din, dil, ırk, cinsiyet ya da siyasi görüş gibi bir nedenle herhangi bir taraf olmamız kesinlikle söz konusu değildir.

Kahve Dünyası’nda çalışmak isteyenler için mağazalarımızda iş başvuru formları yer almakta, bu formlar adaylar tarafından doldurulduktan sonra insan kaynakları ekiplerimize iletilmektedir. Mağazalarımızda görev yapan hiçbir çalışan işe alım süreçlerinde yetkili değildir ve herhangi bir iş görüşmesi yapmamaktadır.

Merkez ofis veya mağazalarımızda çalışmak isteyen adayların başvuruları sadece uzman insan kaynakları ekiplerimiz tarafından değerlendirilmekte, ardından da mülakatlar yine insan kaynakları ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme kriterlerimiz tamamen yetenek ve kariyer odaklıdır. Dolayısıyla Kahve Dünyası’nı karalamaya yönelik bu iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Kahve Dünyası’nın 1.800 kişiden oluşan ekibinde, bahsi geçen mağazamız da dahil olmak üzere başörtüsü ile görev yapan birçok çalışma arkadaşımızın da bulunduğunu ayrıca belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Kahve Dünyası