Kalın'dan ABAD'ın kararına tepki: 'Müslüman kadınların haklarına darbedir'

Avrupa'nın bazı durumlarda iş yerinde başörtüsünün yasaklanabileceğine yönelik kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Müslüman kadınların haklarına bir başka darbedir ve Avrupa'da İslam'a karşı savaş çığırtkanlığı yapanların işine yarayacaktır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının bazı durumlarda iş yerinde başörtüsünün yasaklanabileceğine yönelik kararına ilişkin bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

"MÜSLÜMAN KADINLARIN HAKLARINA DARBE"

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Din özgürlüğü kavramı artık Müslümanları kapsamıyor mu?" diye soran Kalın, "Avrupa Adalet Divanının iş yerinde başörtüsüyle ilgili kararı Müslüman kadınların haklarına bir başka darbedir ve Avrupa'da İslam'a karşı savaş çığırtkanlığı yapanların işine yarayacaktır" ifadesini kullandı.

Avrupa'nın bazı durumlarda iş yerinde başörtüsünün yasaklanabileceğine yönelik kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Müslüman kadınların haklarına bir başka darbedir ve Avrupa'da İslam'a karşı savaş çığırtkanlığı yapanların işine yarayacaktır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının bazı durumlarda iş yerinde başörtüsünün yasaklanabileceğine yönelik kararına ilişkin bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Açıklamada, söz konusu gerekçenin işveren açısından gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi gerektiği de belirtilmişti.