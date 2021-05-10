Kalın'dan İsrail açıklaması

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur."

AA