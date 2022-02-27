Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi olarak açıldı

Büyükelçilik açılışına Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Büyükelçi Kim Heng Meas ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışa video konferans yöntemiyle katılan Çavuşoğlu konuşmasında, Kamboçyalı mevkidaşı Sokhonn ile yaptıkları görüşmede, birçok ikili bölgesel ve küresel konunun ele alındığını anlattı.

Ayrıca protokol, iş birliği ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzaladıklarını anlatan Çavuşoğlu, bu anlaşmaların ikili ekonomik ilişkiler ile bakanlıklar arası iş birliğine katkı sunacağını söyledi. Çavuşoğlu, "Ankara’daki ve Phnom Penh'teki büyükelçiliklerimiz ikili ticarette 1 milyar dolar hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak. Büyükelçiliklerimiz, kültürel ve insani ilişkilerimizi de geliştirecek, birbirimizi daha da iyi tanımamızı sağlayacak." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2019'da Yeniden Asya Girişimini başlattığını hatırlatarak, "ASEAN'la ilişkilerimiz de bunun bir parçası. ASEAN üyesi 10 ülkenin tamamında büyükelçiliklerimiz var, 8 ASEAN üyesinin de Ankara'da büyükelçiliği var." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, martta gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumu'nda Asya'yla ilgili bölgesel paneller düzenleneceğini de kaydetti.

Sokhonn ise iki ülke arasında dostluk ve iş birliğinin her gün güçlenerek arttığını belirterek, "İnanıyorum ki Türkiye ve Kamboçya, halklarımızın ortak çıkarları doğrultusunda bu ilişkiyi daha da ileriye taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Phnom Penh Büyükelçiliğinin açılışından bu yana ilişkilerin daha da güçlendiğini anlatan Sokhonn, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) ülkede yaptığı faaliyetlerden de söz etti.

TİKA'ya ülkede inşa ettiği sağlık merkezi ve okullardan dolayı teşekkür eden Sokhonn, sel mağdurlarına yönelik de gıda yardımı ve tıbbi yardımlar yapıldığını söyledi.

Sokhonn, iki ülke arası ticaretin gelişmesi için Türkiye'den ve Kamboçya'dan ticaret odalarının görüşmeler gerçekleştirdiğini de vurgulayarak, salgın sonrası dönem için karşılıklı ticaretten yana umutlu olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Sokhonn ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın katılımıyla büyükelçiliğin resmi açılışı yapıldı.