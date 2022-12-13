Kamuya 97 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30 personel alınacak.

Başvurular 19 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GAZİÖDM) "https://gaziodm.gazi.edu.tr" internet adresi üzerindeki duyuruda yer alan adımlar takip edilerek "https://basvuru.gazi.edu.tr" üzerinden yapılacak.

Yazılı sınav 5 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 59 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 59 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular 26-31 Aralık tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Atama yapılacak iller ve birimler ile başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler kurumun internet sitesinde yer alacak.

Sağlık Bakanlığı 8 uzman yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün (İstanbul) hizmet birimlerinde istihdam

edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre 8 sağlık uzman yardımcısı alınacak.

Başvurular, 19-28 Aralık tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru şartlarını "https://www.hssgm.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecek.