Kanada açıklarında tekne battı: 7 ölü, 14 kayıp

CTV News’in haberine göre, Villa de Pitanxo adlı 50 metrelik balıkçı teknesi, maruz kaldığı şiddetli dalgalara dayanamayarak battı.

7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise cankurtaran botuyla kurtarıldı. Şiddetli dalgaların hakim olduğu denizde kaybolan diğer 14 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Batan gemideki 24 kişilik mürettebatın 16’sının İspanyol, 5’inin Perulu ve 3’ünün Ganalı olduğu açıklandı.

Hava şartları arama çalışmalarını olumsuz etkiliyor

Nova Scotia’nın Halifax kentindeki Kanada Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Birlikleri, Newfoundland’ın 450 kilometre açığındaki bölgede, 3 helikopter, 2 uçak ve bir kurtarma gemisi ile arama çalışmasıı gerçekleştiriyor.

Arama-kurtarma ekibinin sözcüsü Brian Owens, şiddetli rüzgar ve sisin, batık geminin enkaz alanına odaklanarak aramayı engellediğini söyledi.

Owens, üç helikopterin arama alanına girip çıktığını, bir eyalet havayolları uçağı ve bir C-130 Hercules'ün havadan sensör taramaları yaptığını duyurdu.

Owens, Kanada Sahil Güvenlik gemisinin de çetin deniz şartlarına rağmen enkaz alanına ulaşmaya çalıştığını belirtti.