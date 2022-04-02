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Kandil'de 4 PKK'lı terörist öldürüldü

4 terör örgütü PKK/YPG mensubu, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Kandil'de etkisiz hale getirildi.

Güncel 02.04.2022, 12:34
Kandil'de 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 4 terör örgütü PKK/YPG mensubu, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 4 terör örgütü PKK/YPG mensubu, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına kararlılıkla devam edeceği belirtildi.Paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 terör örgütü PKK/YPG mensubunun, SİHA ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
#KANDİL #operasyon #msb
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