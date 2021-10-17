Kandil'e rahat yok: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil bölgesine yapılan operasyonla 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 17.10.2021, 17:29
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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