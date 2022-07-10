Kandil'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Terörist neredeyse hedefimiz orası!



Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/yEfg3mLGSh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2022