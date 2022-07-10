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Kandil'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kandil'de 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Güncel 10.07.2022, 18:58 10.07.2022, 19:03
Kandil'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#KANDİL #pkk
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