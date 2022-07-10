Kandil'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kandil'de 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Güncel 10.07.2022, 18:58 10.07.2022, 19:03
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/yEfg3mLGSh
Kaynak: AA
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