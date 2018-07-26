Kanlı Ay Tutulması ne demek, ne zaman gerçekleşiyor, Hüsuf Namazı nedir?

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27 Temmuz 2018 Cuma akşamı yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması yaşanacak. Kanlı Ay tutulması olarak tanımlanan ve 1 saat 42 dakika ve 57 saniye sürmesi beklenen tutulma İslâm inancında Ay Tutulması zamanlarında kılınması gereken namaz olan Hüsuf namazını akla getirdi. Peki Hüsuf Namazı nedir ne zaman kılınır?

Hüsuf namazı nedir, nasıl kılınır ve Hüsuf namazı kaç rekattır soruları yarın yani 27 Temmuz'da yaşanacak kanlı ay tutulması öncesi merak edildi. Peki ay tutulmasında hangi namaz kılınır, ay tutulması namazı Hüsuf namazı kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Türkiye saati ile 20.15'te başlayacak olan ay tutulmasında kılınacak namaz.

Ay tutulması sırasında kılınan Hüsuf namazı iki rekattır ve ay tutulması bitene kadar dua ile meşgul olunmasının hayırlı olacağı bildirilmiştir.

HÜSUF NAMAZI NASIL KILINIR?

Ay tutulması için iki rekat namaz kılınır.

Her iki rekât ayakta ve kıraatler uzatılarak okunur, her rekatında ikişer rükû yapılır. Bu rükûlardaki teşbihler uzatılır. Secde teşbihleri uzatılmaz.

Bu namazlardan sonra ikişer tane hutbe okunur. Husuf namazında hutbeler aşikar okunur.

Güneş ve Ay tutulması esnasında namaz kılmak sünnet-i müekkekedir. Küsuf, güneş aydınlığının kısmen veya tamamen gizlenmesine, Husuf ise ayın aydınlığının bir kısmının veya tamamının gizlenmesine denir.

Güneş tutulduğu zaman Küsuf namazı, ay tutulduğu zaman Husuf na­mazı kılınır. Bu durumlarda müslüman, belanın giderilmesi ve aydınlığa kavuşulması için Allah´a dua ve niyazda bulunur.

HAZRETİ MUHAMMED (SAV)'İN HÜSUF NAMAZI HAKKINDAKİ HADİS-İ ŞERİFİ

Cabir bin Abdullah´tan rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz Güneş ve Ay Allah´ın (kudretini yansıtan) delillerden iki delildir. Herhangi bir kimsenin ölümü veya haya­ti için tutulmazlar. O halde (Güneş ve Ay´ın) tutulusunu gördüğünüz za­man namaz kılınız. İçinde bulunduğunuz durum aydınlanıncaya kadar dua ediniz."

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 11:08