Kanyon sevdalıları Mersin'e gidiyor

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Mersin’in yüksek kesimlerindeki Çamlıyayla ilçesinde yer alan Kisecik Kanyonu iki dağ arasında sallarla yapılan yolculuk, dik yamaçlar arasındaki zorlu parkur ve yeşil doğasıyla her geçen gün ziyaretçi sayısını artırıyor.

Toros Dağlarının eteklerindeki Çamlıyayla ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki kanyona, dar ve keskin virajların bulunduğu zor bir yolculuğun ardından varılıyor.

Kanyon içerisindeki suda hem yüzebilir hem de salla yolculuk yapabilirsiniz.

Dik yamaçlar arasındaki zorlu parkuru ve yeşil doğasıyla görenleri kendine hayran bırakan bölge, doğa sporları ve fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Kanyona Mersin'in ilçelerinden ve çevre illerden doğa sporları ile fotoğraf kulüpleri de geziler düzenliyor.