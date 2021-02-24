Kapalı Maraş yeniden ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

KKTC'de ocak ayının son günlerinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ülke genelinde alınan kapanma kararı sonrasında sayılarda yaşanan düşüşle 22 Şubat'ta "kademeli açılma" süreci başladı.

Gazimağusa ilçesi sınırlarında yer alan ve 8 Ekim 2020'de kamuya ait bir bölümü açılan Maraş, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte KKTC vatandaşları ve turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Maraş'ta yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, görsel güzellik anlamında da bölgeye katkı sağlıyor.

Faaliyete giren bisiklet yolu sayesinde bölge bisikletle gezilirken, 8 ayrı noktada kurulan büfelerle de ziyaretçiler keyifli vakit geçiriyor.

Ekim 2020'den bu yana 111 binden fazla kişi ziyaret etti

Daha önce "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'a, son dönemde yapılan yeni hizmetler sayesinde canlılık getirildi.

AA muhabirinin, yetkililerden aldığı bilgiye göre, Maraş'ın açılan bölümü, 8 Ekim 2020'den bu yana yaklaşık 111 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu süreçte KKTC vatandaşlarının yanı sıra Kıbrıs Rum kesimi ve diğer ülkelerden çok sayıda turist de bölgeyi gezme imkanı buldu.

Maraş, özellikle hafta sonu daha yoğun oluyor.

"Açıldığı ilk günden bu yana 4. kez buraya geldim"

KKTC sakini Günay Aydoğan, Maraş'ın Ada'nın en güzel yerlerinden biri olduğunu, tamamen açılmasıyla Girne bölgesinden bile daha iyi olabileceğini söyledi.

Maraş'ın bu halde de ülke turizmine katkı sağlayacağının belirten Aydoğan, 1974'ten bu yana kapalı olan ve kademeli olarak açılmaya başlayan bir yerin insanlarda merak uyandıracağını söyledi.

Aydoğan, "23 yaşındayım, 23 yıldan beri burayı merak ediyordum. Açıldığı ilk günden bu yana 4. kez buraya geldim, sürekli de gelmeye devam edeceğim." diye konuştu.

KKTC sakini Halil Zorba, bölgeyi gezerken duygulandığını vurgulayarak, "Maraş'ın açılmasına çok sevindim. Böyle bir yerin kapalı kalmasını yanlış karşılıyordum. İyi ki de yetkililerimiz burayı açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve buradaki yetkililerimize teşekkür ediyorum." dedi.