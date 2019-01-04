Kar İstanbul'un batısından giriş yaptı

İstanbul'un batı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtilmişti.

İstanbul'da tipi şeklinde yoğun kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde etkili olacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA