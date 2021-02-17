Kar yolları kapattı, Kızılay vatandaşların yardımına koştu

Kar yağışlarının etkilerini yakından takip eden Kızılay, Samsun-Ankara karayolu Toybelen mevkii, Balıkesir-İzmir karayolu, Balıkesir-Susurluk karayolu Değirmenboğazı mevkii, Tokat-Sivas karayolunun Çamlıbel geçidi, Sivas İmranlı ilçesi Kızıldağ geçidi, Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana geçidi, Düzce-Zonguldak karayolu Kabalak mevkii, Erzurum-Bingöl karayolu Çirişli, Erzurum-Bayburt karayolu Kop dağı, Erzurum-Ağrı karayolu Sac dağı mevkileri ile Sivas Gürün-Kayseri karayolunda duran trafikte mağdur olan vatandaşlara el uzattı.

Kızılay Afet Müdahale Merkezleri ve şubelerinden karın kapattığı bölgelere ulaşan afet uzmanları ile gönüllüler, yolun açılmasını bekleyen sürücülere kumanya ve sıcak içecek ulaştırdı.

Gece boyunca yardım ulaştıran ve diğer güzergâhların da kapanması ihtimaline karşı hazırlıklarını tamamlayan Kızılay ekipleri, kar mağduriyetini gidermek için müdahale çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: BİZİM HABER MERKEZİ