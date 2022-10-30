Kara yollarında durum
Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara yönünde çift yönlü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara yönünde çift yönlü sağlanıyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler kavşağı-(Ankara-Konya) il sınırı yolunun 5-6. kilometrelerinde Ankara istikametinde emniyet şeridinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İstanbul-Kocaeli yolunun 52-58. kilometrelerinde 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım yan yoldan gerçekleştiriliyor.
Göynük-Nallıhan yolunun 19-27. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle, Nallıhan-Göynük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten kontrollü izin veriliyor.
Ezine-Küçükkuyu yolunun 37-43. kilometrelerinde bitümlü sıcak karışım çalışmaları başlatıldı. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Osmaniye-Nurdağı yolunun 15-45. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Korkuteli- Elmalı yolunun 46-48. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Akçadağ-Darende yolunun 40-43. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Siverek-Adıyaman yolunun 6-7. kilometreleri yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 31-32. kilometrelerindeki Osmaniye ve Çamdere köprülerinde (Kemalpaşa ilçe geçişi) yapılacak derz onarım çalışması nedeniyle 06.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.