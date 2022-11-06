Kara yollarında durum
Sakarya-Bilecik yolunun 47-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adapazarı istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Bilecik yolunun 47-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adapazarı istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun, Haymana-Haymana-1 kavşakları 1-2. kilometrelerindeki bakım onarım çalışmaları dolayısıyla Haymana bağlantı yolunda ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale-Balıkesir yolunun 9-17. kilometrelerinde köprü bakım, onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım Müstecap-Habipler istikametinden devam ediyor.
Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 20-28. kilometrelerinde ve Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşıma kontrolü izin veriliyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde, Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13. ve 22-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kızılkaya-Korkuteli yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Osmaniye-Nurdağı yolunun 15-45. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.