Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gerede bağlantı yolunda bulunan Karabük-1 Kavşağı'ndaki üstgeçit köprüsünde genleşme derzi değişimi çalışması nedeniyle bu kavşaktaki katılım kolu trafiğe kapatılacak. Kızılcahamam istikametinden gelip otoyola ve Karabük'e gitmek isteyen sürücülerin Gerede Sanayi Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması sebebiyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 35-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerinde Taşucu mevkisi ve 50-54. kilometrelerinde Boğsak mevkisinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tirebolu-Eynesil yolunun 19. kilometresindeki Çavuşlu Köprüsü'nün Tirebolu-Eynesil istikametinde derz onarım çalışması dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü'nün yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 35-36. kilometrelerinde (İkisu Köprüsü) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Uşak-Sivaslı-Denizli yolunun 27-29. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.