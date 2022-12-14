Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şeritler ve bazı bölgelerde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde demir yolu kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 32-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gediz-Kütahya yolunun 14-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 35-36. kilometrelerinde (İkisu Köprüsü) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Zigana-Torul yolunun (Zigana Tüneli-Torul kesimi) 2-22. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki şev temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.