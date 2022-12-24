Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun güney taşıma yolunda (Ankara istikameti), Ispartakule gişeleri ayrım kolunda köprü derz çalışması yapılacak. Bu nedenle, 26 Aralık Pazartesi günü saat 06.00'a kadar kavşak kolu daraltılacak, ulaşım daraltılmış şeritten sağlanacak.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti, Zeytinler-Karaburun kavşakları 3-5. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2. ve 3. şeritlerden devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım servis yollarından tek şerit olarak sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip ve Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.