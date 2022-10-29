Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşakları arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım 2. ve 3. şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşakları arasındaki Buğralar Köprüsü'nde derz onarım çalışması yapıldığından İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Yenişehir Bilecik yolunun 0-16. ve Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-29. kilometrelerinde Yeşilovacık-Aydıncık mevkisinde patlatmalı yol çalışmaları yapıldığından 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alaca-Zile yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometreleri ile Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde ise heyelan sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.