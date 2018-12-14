Karacak ve Sincar’a hava harekatı, 30 hedef vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da görev aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Hedefler istihbarat birimleriyle koordineli olarak belirlendi, sivil halkın güvenliği ile çevrenin korunması konusunda en üst seviyede hassasiyet gösterildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti.

Akar, Bu görev bitti bundan, sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız." dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA



Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2018, 11:33