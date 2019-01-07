Karadeniz'de batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti

Samsun açıklarında batan Panama bayraklı gemideki 13 kişilik mürettebattan 7'si Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda kurtarıldı. Kurtarılanlar, Çarşamba Havalimanı Sahil Güvenlik Komutanlığı pistinde hazır bekleyen ekiplerce hastaneye sevk edildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

80 mil açıkta batan Panama bandıralı gemiyle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor. Geminin kömür yüklü olduğu ve ikiye parçalandığı öğrenildi.

Çarşamba Havalimanı Sahil Güvenlik Komutanlığı pistinde 9 ambulans, bir helikopter ambulans, AFAD ve UMKE ekipleri hazır bekletiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 14:48