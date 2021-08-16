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Karadeniz'deki sel felaketinde vefat sayısı 77'ye yükseldi

AFAD, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini duyurdu.

Güncel 16.08.2021, 19:43 16.08.2021, 21:05
Karadeniz'deki sel felaketinde vefat sayısı 77'ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

AA

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#Afad #karadeniz
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