Karadeniz'deki selin tahribatı gün yüzüne çıktı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan selin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Kaşıkçı Deresi'nin taşması ve yolu yarması nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolunda ulaşım servis yolundan verilirken, yöre sakinleri son 15-20 yıldır böyle bir yağış görmediklerini belirtiyor.

Trabzon şehir merkezinde de şiddetli yağış etkili olurken, şiddetli yağışa dışarıda yakalanan Trabzonlular caddelerde koştururken, araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına saklanarak yağmurdan korunmaya çalışırken, araçların silecekleri ise şiddetli yağışa adeta dayanmadı.

Meteorolojiden, "Yağışların Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, taşkın vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yapılmıştı.

Trabzon'un araklı ilçesinde yağan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara yol açtı. Bölge adeta afet bölgesine dönerken bilanço ağır oldu. Bölgedeki hasarın 10 milyon TL üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

İlçenin Kaşıkçı mahallesi ise şiddetli yağış sonrası oluşan selden en fazla hasar gören yerlerin başında geldi. Trabzon-Bayburt yolu 7'nci kilometresi üzerinde bulunan mahalleye ismini veren Kaşıkçı Deresi taştı, dağdan gelen taşlar ve çamur mahallede büyük zarar yol açtı.

RİZE'DE DERELER TAŞTI

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metreden dökülen Ağaran Şelalesi'nin debisi, şiddetli yağışların ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı.Rize'de Salarha, Güneysu ve İkizdere derelerinin su seviyeleri de yükseldi.

ARTVİN'DE HEYELAN

Artvin'de etkili olan sağanak, heyelana neden oldu. Artvin-Hopa karayolu Cankurtaran mevkii heyelan sonucu dün gece ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri gece boyu sürdürdüğü çalışma ile kapalı karayolunu ulaşıma açtı. Bölgede araç ulaşımı kontrollü olarak sağlanıyor.

Artvin-Şavşat karayolunda dağdan kopan kaya kütleleri, karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kapalı karayolunun ulaşıma açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

ORDU'DA OKUL DUVARI YIKILDI

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sağanak nedeniyle bir okulun duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılma anı görüntülenirken okulda eğitim öğretime tedbir amaçlı ara verildi.

Alınan bilgiye göre, gece etkili olan sağanak nedeniyle Ordu Atatürk Anadolu Lisesinin arka bölümünde yer alan bahçe duvarının bir kısmı sabah erken saatlerde yıkıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 12:59