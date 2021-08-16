Karadeniz'den acı haberler gelmeye devam ediyor: 72'ye çıktı
Kastamonu'da 60, Sinop'ta 11, Bartın'da 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Güncel 16.08.2021, 18:06 16.08.2021, 18:20
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 72'ye yükseldiğini belirtti.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 60, Sinop'ta 11, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği vurgulandı.
Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.
AA
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