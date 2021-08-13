Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 27'ye çıktı

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde can kaybı artıyor.

Acı haber Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) geldi.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta iki kişi hayatını kaybederken, Bartın’da kaybolan bir vatandaşı arama çalışmaları ise devam ediyor.