Karadeniz'deki sel felaketinde vefat sayısı 82'ye çıktı

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Böylece toplam sayı 82'ye ulaştı.

Kayıp ihbarı da Kastamonu'da 10 ve Sinop'ta 6 olmak üzere toplam 16 olarak açıklandı.

10 binden fazla personel sahada

Batı Karadeniz'i vuran selin izlerini silmek için mücadele aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmalar 10 binden fazla personel ve binlerce araçla yürütülüyor.

İş makineleri tıkanan dere yataklarını açıyor.Balçıkla kaplanan yollar temizleniyor.

Kayıpları bulmak için ekiplerin titiz çalışması da devam ediyor.

3 ilde hasar tespiti tamamlandı

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı 471 bina tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ esnafın yaralarını sarıyor. Ekipler, dükkanların tamirini yapıyor

Sinop Ayancık'ta temizlik çalışmaları el birliği ile devam ediyor. Jandarma komandolar ve AFAD gönüllüleri selin etkisi ile çamura bulanan sokakları temizliyor.

Sel bölgesine gemilerle yardım

Milli Savunma Bakanlığı da sel bölgesinde yaraların sarılmasına destek oluyor. Sinop Türkeli'ye 2 çıkarma gemisi ile ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı. Gemiler, halk tarafından ziyaret edildi.

Sel bölgesine çıkarma gemisiyle yardım

Bartın Zafer köyünde de vatandaşlar sel felaketinde yaşadıklarını unutamıyor. Halk, köylerinin eski haline dönmesi için çalışmalara destek oluyor.

Yeni Şafak