Karaman'da suç örgütü operasyonu

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla 5 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve daha önce gözaltına bulunan 2 kişi ile birlikte toplam 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen B.A.Ü, B.K. V.Ü. ve İ.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar M.Y. ve H.K. adli kontrolle, Ö.K.’de yurt dışına çıkma yasağı getirilerek serbest bırakıldı. 2 firarinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce 18 Ekim'de 500 personelle düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, tefecilik, mala zarar verme, silahlı tehdit, hakaret" gibi suçlara karıştıkları öne sürülen, iki organize suç örgütünün üyesi 32 şüpheli gözaltına alınmış, 7 zanlıya ulaşılamamıştı. 13 şüphelinin ise daha önce çeşitli suçlardan tutuklandığı belirlenmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 10 şüpheliye ise ev hapsi verilirken, 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, bıçak, balta, bir miktar uyuşturucu ile çek ve senetler ele geçirilmişti.