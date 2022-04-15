Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' açıklaması

SP lideri Temel Karamollaoğlu "Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icap eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Üçüncü ittifak olabilir" dedi.

İttifakta çatlak belirginleşti. DP lideri Uysal'ın çıkışı Davutoğlu ve Babacan'ı rahatsız etti. Saadet lideri Seçim Kanunu'nun dengeleri değiştirdiğini belirterek ilk defa üçüncü ittifak olabileceğinden söz etti.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefiyle ortak çalışma yürüten Millet İttifakı cephesinde, şimdiden Ahmet Davutoğlu ile ilgili ilginç tartışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda her kafadan bir sesin çıktığı Millet İttifakı'nda, son dakikada 'Davutoğlu 6'lı masayı dağıtabilir' endişesi yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre başından beri, Davutoğlu ile ilgili çekincelerin olduğu Millet İttifakı cephesinde özellikle Gelecek Partisi adaylarının başka bir partinin listelerinden seçime girmesi durumunda, aday sıralaması konusunda büyük krizlerin yaşanacağı belirtiliyor. Yeni Seçim Kanunu ile ittifak içinde barajı geçseler bile, her partinin çıkaracağı milletvekili o ilde alınan oy oranına göre belirleneceği için, küçük partilerin milletvekili çıkarma ihtimali zora girdi. Millet İttifakı'na dahil olan küçük partiler bu durumda ya CHP'nin ya da İyi Parti'nin listelerinden seçime girmek zorunda. Mesela Ahmet Davutoğlu'nun İyi Parti'den veya CHP listelerinden aday olması durumunda seçim bölgesi Konya'da liste başı olmak isteyeceği, bu durumun aday olduğu partinin teşkilatlarında büyük sıkıntıya sebep olacağı ifade ediliyor. Sıkıntının aşılması için, Davutoğlu'nun Konya'dan bağımsız aday olabileceği değerlendirmesi de yapılıyor.

KULİSLER: KRİZ ÇIKARACAK

Partisinin Türkiye genelindeki oy oranları kamuoyu yoklamalarında 'Bindelik dilimlerde' yer alan Davutoğlu için 'Oyu küçük, talepleri büyük' değerlendirmesi yapılıyor. Davutoğlu'nun sık sık 'Eski başbakan' sıfatından hareket ederek, ittifak içinde 'Daha fazla söz sahibi' olmak istemesine yönelik rahatsızlıklar dile getiriliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda isim belirleme evresine geçildiğinde de bu rahatsızlığın daha da artacağı konuşuluyor. Muhalefet kulislerinde, Davutoğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı konusunda da 'Kriz çıkarma' ihtimalinin yüksek olduğu ve ittifakın 'yumuşak karnı' olduğuna dikkat çekiliyor.

UYSAL TEPKİ ÇEKTİ

Bu arada, Millet İttifakı bileşenlerinden DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, cumhurbaşkanı adayını tarif ederken, '20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak' kriterini gündeme getirmesi hem Ali Babacan hem de Davutoğlu cephesinde rahatsızlığa sebep oldu. Uysal'ın bu açıklaması ile Babacan ve Davutoğlu'nun muhtemel bir cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıları kapattığı yorumları yapıldı. Gelen tepkiler üzerine, Uysal geri adım atarak, 6'lı masadaki isimleri kastetmediğini açıklamak zorunda kaldı. Gültekin Uysal'ın açıklamalarını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da eleştirdi. Karamolloğlu "Ben bunun düşünülerek, planlı şekilde edilmiş laflar olduğunu düşünmüyorum. Bir zamanlar AK Parti yüzde 50'nin üzerinde oylar aldı. AK Parti'den kopanlar diye ayrı bir sınıflandırma yaparsak yüzde 51'i nasıl bulacağız?" diye konuştu.

Kaynak :Türkiye