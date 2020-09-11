Karantina kuralsızları yurtta kalacak ve masrafları da kendilerinden tahsil edilecek

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan karar gereği tedbirlere uymayanlara ceza kesilecek, yurtlarda karantina uygulanacak ve masrafları da kendilerinden tahsil edilecek.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca ilgili kurumların önerilerine dayanılarak çeşitli kararların alındığını söyledi.

Vatandaşlardan kurallara uyulmasını istediklerini aktaran Sarı, "Kovid-19 testi pozitif olan veya temaslı olup karantina altına alınan kişilerin karantina kurallarını ihlal ederek toplum sağlığını tehlikeye atmaları halinde, 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek ve Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlara alınacak. Ayrıca bu kişilerden yurt masrafları tahsil edilecek. Öte yandan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları için ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunulacak." diye konuştu.

Sarı, vatandaşlardan sağlık ekiplerine çalışmaları sırasında yardımcı olmalarını da istedi.

Kaynak: AA